بطل العرب بالملاكمة “الماجدي” يخضع لبرنامج تدريبي طويل الأمد استعداداً لأولمبياد باريس

2022/08/10 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيسها رعد حمودي، أوعز بإعداد برنامج تدريبي طويل الأمد ومتكامل، لبطل العرب بالملاكمة يوسف نعيم الماجدي، من أجل تحضيره بالشكل الأمثل استعدداً لأولمبياد باريس 2024.

وقال حمودي، خلال استقباله وفد العراق المشارك في بطولة العرب للملاكمة إنه وجّه الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد، بعقد جلسات متواصلة مع إتحاد الملاكمة ومدرب البطل يوسف نعيم، بغية رسم إستراتيجية واضحة المعالم وبرنامج تدريبي متكامل لإعداد الماجدي.

وتابع “الماجدي تنتظره مشاركات مهمة في المرحلة المقبلة، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانجتشو بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024”.

وختم “الذهبية التي تحققت في بطولة العرب الأخيرة مدعاة فخر واعتزاز للرياضة العراقية، وأتمنى للماجدي تركيزه في التدريب سعياً لمواصلة تفوقه”.



وشهد اللقاء، تكريم الملاكم الماجدي، مع الأبطال الذين توّجوا بالأوسمة المنوعة في بطولة آسيا التي أقيمت مؤخراً في الأردن.

يذكر أن الماجدي، توج مؤخراً بذهبية بطولة العرب للشباب بوزن 71 كغم، التي اقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

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