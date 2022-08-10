2022/08/10 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xwSHMoXZl9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أكلت الأخضر واليابس.. حريق ضخم في "بلد" والدفاع المدني يطلب الإسناد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أكلت الأخضر واليابس.. حريق ضخم في "بلد" والدفاع المدني يطلب الإسناد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).