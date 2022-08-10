صعود 5 بورصات خليجية بقيادة السعودية وأبوظبي.. والكويت والبحرين تتراجعان

2022/08/10 | 19:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت مؤشرات 5 بورصات خليجية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة السعودية وأبوظبي، مع انفتاح شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين للأسهم الكبرى مع استمرار الإعلان عن نتائج الأعمال النصف السنوية، فيما سيطرت عمليات جني الأرباح على بورصتي الكويت …

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