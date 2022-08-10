شاهد بالفيديو.. سيطرات تبتز العراقيين وتخالف القانون ! .. ما صحة هذا الكلام ؟

2022/08/10 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mY9cimx0ty8

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