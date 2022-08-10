ترامب: رفضتُ الإجابة عن أسئلة الادعاء العام

2022/08/10 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

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