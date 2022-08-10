النفط يتراجع دون 95 دولاراً

2022/08/10 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، ليسجل سعر البرميل الواحد ما دون 95 دولاراً.

وفي آخر تحديث، سجلت العقود الآجلة من خام برنت 94.47 دولارا للبرميل فيما بلغ سعره من الخام الأميركي88.77 دولارا.

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