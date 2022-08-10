بماركة انفانتينو..

2022/08/10 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

دشن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء، الـ 10 من أغسطس (آب)، مسابقة جديدة للأندية أطلق عليها اسم دوري السوبر، وتوقع أن تؤشر إلى حقبة جديدة من الازدهار للعبة في أفريقيا، لكنه لم يكشف حتى الآن عن ملامحها النهائية ومصادر تمويلها.وتقضي الخطة بمشاركة 24 نادياً لم تسمها حتى الآن من 16 دولة خلال المسابقة القارية الجديدة التي من المقرر أن تنطلق في أغسطس (آب) 2023، ووصفها رئيس "كاف" باتريس موتسيبي بأنها "أضخم مشروع من نوعه لتحسين جودة كرة القدم في أفريقيا".ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 100 مليون دولار أميركي، منها 11.6 مليون دولار للفريق الفائز باللقب.ومن بين الفوائد الجانبية تخصيص صندوق للتضامن سيشهد حصول كل اتحاد من الاتحادات المحلية الأعضاء البالغ عددها 54 في الـ "كاف" على مليون دولار سنوياً لتطوير كرة القدم.وقال موتسيبي عبر مؤتمر صحافي خلال اجتماع في مدينة أروشا شمال تنزانيا، "ستشارك أفضل الأندية في القارة عبر دوري السوبر، وشهدنا إقبالاً كبيراً من المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع".وأضاف، "النية تتجه نحو إطلاق البطولة في أغسطس 2023، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك مشاركة من جميع الجهات المعنية، وسنشرح أيضاً للبطولات المحلية كيف سيؤثر ذلك في مبارياتها، ومع نهاية المطاف يعتمد مستقبل كرة القدم للأندية على المنافسة تجارياً، وسيغير هذا المشروع وجه كرة القدم الأفريقية".

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