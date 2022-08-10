رسميا.. مارسيليا يضم أليكسيس سانشيز

2022/08/10 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، الأربعاء رسميا تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الفرنسي "يعلن أولمبيك مارسيليا اليوم عن التوقيع مع أليكسيس سانشيز.



سينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقبا في مسيرته، رسميا بعد أن نجح في فحصه الطبي".

ولم يكشف مارسيليا أي تفاصيل حول عقده مع سانشيز، لكن تقارير إعلامية قالت إن اللاعب البالغ 33 عاما وقع على عقد لمدة عام.

وسيكون مارسيليا النادي الأوروبي السادس في مسيرة سانشيز بعد أودينيزي الإيطالي، برشلونة الإسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر.

ودافع سانشيز عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قبل أن يوقع نهائيا لصالح الفريق الإيطالي الذي حقق معه أربعة ألقاب بينها لقب الدوري عام 2021.

وفي الموسم الماضي، شارك المهاجم التشيلي أساسيا في تسع مباريات فقط مع إنتر في جميع البطولات.

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