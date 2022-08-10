دور الإعلام في التلاحم الإجتماعي

2022/08/10 | 19:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علي موسى الموسوي يعتبر الإعلام دعامة أساسية من دعامات التنشئة الاجتماعية.ولا مجال للحديث...

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