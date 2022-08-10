العراق.. الكاظمي يضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل

2022/08/10 | 19:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل، الذي ما زال يعاني من دمار كبير على الرغم من مرور 5 سنوات على طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.

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