الموسوي يعلن قرارات جديدة لإتحاد الكرة.. وثلاثة أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الوطني

2022/08/10 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ الناطقُ الرسميّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدّم “أحمد الموسوي، المضي بالتفاوض مع الاسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني مَطلع الأسبوع المُقبل، بعد انحِسارِ المُنافسةِ على ثلاثةِ أسماءٍ من المدرسة الأوربية.

وقالَ الموسوي في المُؤتمرِ الصحَفي الدَوري الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقرِّ الاتحاد ان “اتحادَ الكرة سيبحثُ اختيارَ الشَركةِ المُجهزةِ للتجهيزاتِ الرياضيّةِ لمُنتخباتنا الوطنيّةِ في الاجتماعِ المُقبلِ للمكتبِ التنفيذيّ المُرجح مَطلع الأسبوع المُقبل”.

واضاف أن “المُنتخبَ الوطنيّ لكرةِ الصالات شَرعَ بمُعسكره في مدينةِ شيراز استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا”.

وأشارَ الى أن “الاتحاد بصدَدِ العملِ على توفيرِ قاعِدةِ بياناتٍ محدثةٍ بشكلٍ إلكترونيّ تضمُّ إحصائياتَ اللاعبين المُغتربين من لاعبي المُنتخبِ الوطنيّ مروراً بالأولمبيّ والشَباب والناشئين لتعزيزِ المَعلوماتِ المُتوفرةِ في اتحادِ الكرة منذ سنواتٍ عدة، كما تمّ تفعيلُ تعاون مشتركٍ مع وزارةِ الداخليّة والجهاتِ المعنيةِ لتجاوزِ أي معرقلاتٍ تقفُ بوجهِ إكمال الأوراق الرسميّة”، مبينا أن “مُنتخبي الشباب والناشئين سيشرعان يومَ غدٍ بمُعسكرٍ تدريبيّ داخليّ لخمسةِ أيامٍ في ملعبِ كربلاء سيتضمن مُباراتين تجريبيتين”.

وتابع عضو اتحاد الكرة أن “اللجنَة العُليا المُشرفة على التصفياتِ الآسيويّةِ التي ستضيفها البصرةُ، المُكونة من النائبِ الأول لرئيسِ اتحاد الكرة علي جبار وعُضوي الاتحاد رحيم لفته وغانم عريبي، شَرعت بتحضيراتها من أجل إكمالِ جميع المُستلزمات”.

وافاد أن “اتحادَ الكرة قرّرَ الاعتمادَ على 85 ‎%‎ من الملاكاتِ الموجودة في البصرة في التحضيرِ والتهيئةِ لبطولةِ كأس الخليج 25 التي ستضيّفها البصرةُ، منها ملاكاتُ البصرة الإداريّة والفنيّة والأمنيّة والصحيّة ضمن اللجانِ العاملةِ في خليجي 25، وستكون هناك لجانٌ تخصصيّةٌ من بغداد والمحافظاتِ من اتحادِ الكرة والاتحادات الفرعيّة في البصرة والمُحافظات الأخرى”.

وختم الموسوي بالقول أن “يوم 15/8/2022 سيكون موعد الاغلاق الاولي للتراخيص من الاتحادِ الآسيويّ، ويوم 15/9/2022 الموعد النهائي للاغلاق، وقد أكملَ ناديا الزوراء وكربلاء ضوابط التراخيص، وننتظرُ قراراً من لجنةِ شُؤون اللاعبين للتعرُّفِ على ما يخصُّ الناديين كأول ناديين يكملان التراخيصَ إذا لم تكن لديهما أي مُتعلقات في اللجنة”.

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