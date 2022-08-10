الصدر يدعو القضاء لــــ حل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع

2022/08/10 | 20:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

دعا السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، السلطة القضائية إلى حل البرلمان نهاية الأسبوع القادم، مشدداً على أن "القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وأن لا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه"، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.

وقال الصدر، الذي يعتصم المئات من أنصاره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ل...

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