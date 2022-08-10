"مدينون لك كثيرًا".. شاهد كيف قام جو بايدن بتكريم الكوميدي جون ستيوارت قبل توقيع قانون

2022/08/10 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن لحظة من كلمته لتكريم الكوميدي جون ستيوارت ودعمه لقدامى المحاربين، قبل التوقيع على قانون PACT، الذي سيوسع الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ممن تعرضوا لحروق سامة.

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