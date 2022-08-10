2022/08/10 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الجهات الحكومية لتزويد ديوان الرقابة ببيانات الخريجين من 2003-2022.وقال بيان صادر عن المجلس تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “رئيس مجلس الخدمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يؤكد جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يؤكد جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يؤكد جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).