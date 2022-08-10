طبيب نفسي عن “القتل باسم الحب”: مصر تعرضت لغزوة باسم الدين حولت ثقافتها إلى مسخ

2022/08/10 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توالت وقائع القتل باسم الحب في مصر والوطن العربي خلال الأيام الماضية، وسط تزايد المخاوف من تحولها إلى ظاهرة، فهل من يحب يقتل؟ ولم تكن جريمة ذبح الطالبة نيرة أشرف الواقعة الوحيدة التي هزت مصر والوطن العربي خلال آخر شهرين، إذ تبعها العديد من الضحايا النسائية اللاتي دفعن أرواحهن ثمنا للحب المغلف بالانتقام.[…]

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