تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في بابل إلى متحف حضاري

2022/08/10 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل- واع- أحمد جنجونأعلنت محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في المدينة الأثرية إلى متحف حضاري.وقال النائب الأول لمحافظ بابل، وسام أصلان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية مشاريع بابل عاصمة التراث العالمي لتحويل القصر الرئاسي في مدينة بابل الأثرية إلى متحف حضاري يليق بتأريخ المدينة". وأضاف أصلان، "نحن الآن في مرحلة معالجة بعض القضايا الفنية بعد أن رفضت وزارة التخطيط أن يكون تصميم وتنفيذ المشروع في سلة واحدة". وأشار إلى أن "المحافظة في طور إعداد الوثائق الخاصة بالتصاميم من أجل إعلان المشروع، ومن ثم إعلانه للتنفيذ ضمن المنهجية التي تم اعدادها مسبقاً".وأكد، أن "مشروع المتحف أصبح واقعاً بعد الموافقة على التخصيصات المالية، ولكنه نحتاج إلى وقت لمراعاة تعليمات وزارة التخطيط"، لافتا الى أن "المتحف سيكون من المتاحف المتميزة".

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