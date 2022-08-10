توب 5: اتهام إيراني بمحاولة اغتيال بولتون.. وإدانة بقضية التجسس للسعودية بتويتر

2022/08/10 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاتهامات الأمريكية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال جون بولتون، ورد وزير خارجية اليمن لـCNN على ما يثار حول عبدربه منصور هادي، وإدانة بقضية التجسس للسعودية بتويتر، وبايدن يثير تفاعلا بتصرف غريب بعد مصافحته تشاك شومر أمام البيت الأبيض، وصولا إلى تغيير موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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