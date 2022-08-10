المرور تنوه عن قطع من تقاطع قرطبة باتجاه النهضة في بغداد

2022/08/10 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن قطع من تقاطع قرطبة باتجاه النهضة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم قطع الطريق المؤدي من تقاطع قرطبة باتجاه منطقة النهضة (نزلة النهضة)، وذلك لقيام دائرة المشاريع في امانة بغداد بأعمال صيانة تستمر لمدة 4 ايام"، مبينة أن "ذلك جاء بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي".

ودعت المديرية السائقين الى "اتخاذ الطرق البديلة".

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