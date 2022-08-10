المرور العامة تصدر بياناً بقطع طريق مهم في بغداد وتصدر تنويها.. ماهو الطريق

2022/08/10 | 21:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تنويها بشأن قطع طريق مهم في بغداد.

واصدرت المديرية بياناً تلقته “خبر برس” (واخ)، انه “بتوجيه من مدير المرور العام، اللواء الحقوقي (طارق الربيعي)، تم قطع الطريق المؤدي من تقاطع قرطبة باتجاه منطقة النهضة (نزلة النهضة)، وذلك لقيام دائرة المشاريع في امانة بغداد بأعمال صيانة تستمر لمدة ٤ أيام..



لذى اقتضى التنويه”.

واضاف البيان “نلتمس من سائقينا الكرام اتخاذ الطرق البديلة”.

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