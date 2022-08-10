بينهم عراقيين.. إنقاذ 29 شخصاً من بين 80 مهاجراً بعد غرق قارب متجهاً الى إيطاليا

2022/08/10 | 21:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ كبيرة لعشرات الأشخاص الذين يعتقد أنهم فقدوا شرق جزيرة كارباثوس، بعد غرق قارب كان يقل ما يصل إلى 80 مهاجراً متجهاً إلى إيطاليا خلال الليل.

وقال خفر السواحل إنه بحلول، صباح اليوم الأربعاء، تم إنقاذ 29 شخصاً، جميعهم رجال، من البحر على بعد 33 ميلاً بحرياً شرق جنوب شرق كارباثوس، وهي جزيرة تقع في الجنوب الشرقي بين رودس وكريت، وتم انتشال اثنين من الذين تم إنقاذهم من البحر بواسطة مروحية تابعة للقوات الجوية وتم نقلهم جوا إلى كارباثوس، بينما تم نقل الـ 27 الآخرين بواسطة سفينة ناقلة مارة وتم نقلهم إلى جزيرة كوس.

وأوضح خفر السواحل أن الناجين من أفغانستان والعراق وإيران، وقالوا للسلطات إنه كان هناك ما يقرب من 60 إلى 80 شخصاً على متن السفينة عندما غرقت.



هذا ولم يتم العثور على ناجين آخرين على الرغم من استمرار جهود البحث.

وقال “من تم إنقاذهم إن القارب أبحر من منطقة أنطاليا على الساحل الجنوبي لتركيا وكان متوجها إلى إيطاليا عندما واجه مشاكل أثناء الليل.

وتسببت الرياح القوية والأمواج الشديدة في المنطقة في تعقيد جهود البحث والإنقاذ، فيما شاركت في العملية بعد ظهر اليوم الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وثلاث سفن تجارية.

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