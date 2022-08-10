المالية توافق على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاكات الصحة (وثيقة)

2022/08/10 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة ودوائرها.

وقال إعلام المالية عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية وافقت على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة ودوائرها".

أدناه نص الوثيقة:

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