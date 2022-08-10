المرور العامة تنوه عن قطع من تقاطع قرطبة باتجاه النهضة في بغداد

2022/08/10 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تنويها عن قطع طريق تقاطع قرطبة باتجاه النهضة في بغداد لأغراض صيانة.وقالت مديرية المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي تم قطع الطريق المؤدي من تقاطع قرطبة باتجاه منطقة النهضة (نزلة النهضة)".وأضافت ان "القطع لقيام دائرة المشاريع في امانة بغداد بأعمال صيانة تستمر لمدة ٤ايام"، داعية المواطنين الى "اتخاذ طرق بديلة".

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