تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل عشرات القضاة

2022/08/10 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الإدارية في تونس الأربعاء تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل نحو خمسين قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من المحكمة.وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر مطلع حزيران/يونيو مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا.وقا

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