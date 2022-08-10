المالية توافق على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية

2022/08/10 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وافقت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة ودوائرها.

وجاء في كتاب الوزارة الموجه إلى وزارة الصحة، "حصلت الموافقة (قدر تعلق الامر بالاحداث) على استحداث (39108) درجات وظيفية ضمن مفردات ملاك مركز وزارتكم ودوائرها في المحافظات تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والسائدة المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 المعدل وكما مبين بالجدول المرفق طياً بعد استثناء (879) درجة وعنوان وظيفي لغرض تعيينهم ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتشكيلات التابعة لها استناداً لما ورد بالفقرة 2 من القرار المشار اليه اعلاه مع كلفها المالية لغرض سرعة التنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض تمكن المجلس من اطلاق التعيينات للمشمولين بالقانون أعلاه".

وأضافت، "على أن يتم لاحقاً تزويد دائرة المحاسبة بجداول تفصيلية تتضمن الاسم الثلاثي والدرجة والعنوان الوظيفي وكلفها المالية مع رقم وتاريخ أمر التعيين ورقم وتاريخ أمر المباشرة".

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