بابل: تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف حضاري

2022/08/10 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في المدينة الأثرية إلى متحف حضاري.

وقال النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان، إنه "تم تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية مشاريع بابل عاصمة التراث العالمي لتحويل القصر الرئاسي في مدينة بابل الأثرية إلى متحف حضاري يليق بتأريخ المدينة".

وأضاف أصلان، "نحن الآن في مرحلة معالجة بعض القضايا الفنية بعد أن رفضت وزارة التخطيط أن يكون تصميم وتنفيذ المشروع في سلة واحدة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار إلى أن "المحافظة في طور إعداد الوثائق الخاصة بالتصاميم من أجل إعلان المشروع، ومن ثم إعلانه للتنفيذ ضمن المنهجية التي تم اعدادها مسبقاً".

وأكد، أن "مشروع المتحف أصبح واقعاً بعد الموافقة على التخصيصات المالية، ولكنه نحتاج إلى وقت لمراعاة تعليمات وزارة التخطيط"، لافتا الى أن "المتحف سيكون من المتاحف المتميزة".

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