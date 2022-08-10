فيديو..صفقات اندماج واستحواذ بالشرق الأوسط تسجل 42.6 مليار دولار في النصف الأول

2022/08/10 | 21:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ارتفاع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام 2022 على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة …

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