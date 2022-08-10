الإصابة تضرب ميمي مجدداً

2022/08/10 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غادرَ نجم منتخبنا الوطني والسيلية القطري لقاء فريقه امام الشمال ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.وخرج ميمي من اللقاء بسبب اصابة لحقت به عند الدقيقة (30) من عمر الشوط الاول ميمي لم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج من ارض الملعب وهو يذرف الدموع بعد ان لازمه النحس وكثرة الاصابات التي […]

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