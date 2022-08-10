2022/08/10 | 21:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا الاطار التنسيقي، 08/10/2022، الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور الى الوقوف مع جميع الخطوات...

ظهرت المقالة الاطار يدعو الجماهير للوقوف مع الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يدعو الجماهير للوقوف مع الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يدعو الجماهير للوقوف مع الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).