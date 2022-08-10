2022/08/10 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..نفى النائب المستقل حسين عرب، اليوم الخميس، صحة بيان نسب الى مجموعة من النواب المستقلين وجهوا فيه طلبا الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بإعادة النظر بالدعوة لحل البرلمان.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب مستقل يدعو لحل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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