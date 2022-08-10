الاطار التنسيقي يدعو الى الاسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/08/10 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، الى ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، مطالبا القوى السياسية بالعمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.وذكر بيان للإطار تلقاه /المركز […]

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