الإطار يدعو إلى الوقوف مع خطوات تشكيل الحكومة

2022/08/10 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المجتمعون موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية .

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