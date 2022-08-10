دراسة: تناول التوت بعد الوجبات يساعد في التحكم بارتفاع سكر الدم

2022/08/10 | 22:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يحتاج مريض السكرى إلى مراقبة كل ما يأكله، وتعد الوجبات الخفيفة المتاحة لنا جميعًا هى الفواكه، ومع ذلك ليست كلها آمنة لمرضى السكر بسبب محتواها من الفركتوز.ومع ذلك وفقا لموقع timesnownews هناك بعض الوجبات التى تعتبر وجبات خفيفة صحية لمرضى السكرى، صحية بما يكفى لمنع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة مثل التوت.وفقًا […]

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