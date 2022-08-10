العدل الأميركية تتهم إيران بالتآمر لقتل جون بولتون

2022/08/10 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم

الأربعاء، إن عضوا في الحرس الثوري

الإيراني وُجه له اتهام بمحاولة اغتيال

جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس

السابق دونالد ترمب.

وأضافت وزارة العدل أن "المواطن

الإ

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