لو افتى السيد هل ستلتزمون ؟

2022/08/10 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

القاعدة الجماهيرية لها دورها في نجاح

اية حركة عندما تكون على مستوى عال من

الوعي في كل ما يامر به القائد ، اما

الانتقاء في التنفيذ ببعض وترك الاخر

فهذا يعني ان الجماهير لازالت د

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