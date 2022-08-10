2022/08/10 | 22:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم

الأربعاء، على موعد اعلان نتائج السادس

اعدادي خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه،

انه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد

محدد لاعلان نتائج الس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق من التربية حول موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق من التربية حول موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).