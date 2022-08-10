2022/08/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستمرار الإعتصامات داخل الخضراء وسط إستعدادات لإقامة الصلاة الموحدة الصدر يمهل القضاء أسبوعاً لحل البرلمان والمضي بإنتخابات مشروطة بغداد – قصي منذر تواصل الاطراف والكتل ،مساعيها لايجاد حلول تفكك الانسداد المتواصل منذ 10 أشهر عقب اجراء الانتخابات المبكرة، في ظل تعطيل مجلس النواب ، عقب اقتحام المحتجين لمبناه في المنطقة الخضراء واعتصامهم حوله.وقال خبراء […]

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