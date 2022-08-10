2022/08/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يحث الأطراف الكردية على إنضاج التفاهم بشأن الإقتراع اربيل – فريد حسن حث رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ،الاطراف الكردية على حسم الاشكاليات التي تعترض اجراء الانتخابات ،والتفاهم على موعد اجراؤها بعد تذليل العوائق بالتنسيق مع يونامي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني عقد اجتماعا مع الأطراف السياسية الكردستانية بحضور ممثلة الأمين العام […]

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