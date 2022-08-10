2022/08/10 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذّر من محاولات عبثية عقب الشروع بحملة إعمار مطار الموصل الإستثمار تستأنف مفاوضات إنجاز الوحدات السكنية في بسماية الموصل – حمدية الراشدي أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان مدينة الموصل نموذجاً للتعايش والتنوّع الذي نعدّه عنصر قوة، فيما أشار إلى قرب افتتاح مشروع إعادة إعمار الجامع النوري.وقال خلال وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل […]

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