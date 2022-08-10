سوريا.. مقتل الزعيم العسكري لـ”داعش”

2022/08/10 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجر الزعيم العسكري لـ”داعش” نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من القوات الحكومية السورية في جنوب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي نقلاً عن مصدر أمني الأربعاء.وقال مصدر أمني سوري، إن “الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم داعش المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف”.

وأشار المصدر إلى أن “القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.”

ولفت المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد كان العراقي يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

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