تعليق سياسي على دعوات الصدر لحل البرلمان عبر القضاء - عاجل

2022/08/10 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد الباحث في الشأن العراقي علي البيدر، اليوم الأربعاء، دعوة الصدر للقضاء بحل البرلمان بانها دعوة عبثية، مبينا ان اقحام القضاء في الأزمة السياسية سيؤدي إلى تأزيم المشهد.

وقال البيدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دعوة الصدر للقضاء العراقي بحل البرلمان هي دعوة عبثية وستؤدي الى تأزيم الوضع والمشهد السياسي بسبب عدم وجود وجه قانوني لهذه الدعوة كون طرق حل البرلمان بينها الدستور".

وأضاف ان "الصدر دائمًا ما يصر على فعل شيئ معين وقبل فعله يطلق تحذيرات لكي يضع له تبريرا وهذا ما سيزيد المشهد تعقيدًا"، مشيرا الى ان "هدف الصدر من هذه الخطوة هو منع انعقاد جلسات البرلمان وإعادة الانتخابات في ظل حكومة تصريف الاعمال وكذلك منع الإطار التنسيقي من القيام بأي خطوة قد تدفع باتجاه تشكيل الحكومة".

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