ديالى تكشف حقيقة تعرض مفرزة كهرباء لإطلاق نار مباشر

2022/08/10 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاربعاء، عن حقيق تعرض مفرزة كهرباء الى اطلاق نار مباشر جنوب غرب ديالى.

وقال مدير ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مفارز الكهرباء كانت تقوم بواجب رفع التجاوزات في اطراف بعقوبة برفقة قوة امنية وحصلت مشادات كلامية مع بعض المتجاوزين وتم اعتقال اثنين منهما ونقلهما الى مركز امني لتجاوزهما على القانون".

واضاف السعدي،ان "المفرزة لم تتعرض لاي طلاق نار وما تناقلته بعض مواقع اللتواصل الاجتماعي غير دقيق"، مؤكدا بأن "رفع التجاوزات يجري وفق الاطار القانوني نظرا لتاثيرها على ديمومة واستقرار التيار الكهربائي".

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