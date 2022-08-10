2022/08/10 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H98VGGkgBs0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تفجرها.. عراقيون يهربون من مزارعهم لهذا السبب ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تفجرها.. عراقيون يهربون من مزارعهم لهذا السبب ! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).