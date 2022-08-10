ماذا يقول القضاء الأعلى عن آليات حل البرلمان؟

2022/08/10 | 23:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في الأول من ابريل ٢٠٢٢ ، توضيحاً...

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