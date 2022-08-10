برناردو سيلفا يبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته

2022/08/10 | 23:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، أنه تحدث مع مسؤولي ناديه الإنجليزي، وأبلغهم برغبته حول مستقبله.وقال سيلفا خلال تصريحاته لشبكة “ESPN” العالمية: “لقد كنت منفتحا في الحديث مع مانشستر سيتي، ويعرفون ما أريد”.وأضاف: “إذا بقيت مع مانشستر سيتي سأكون سعيدا للغاية وسأحترم هذا النادي دائما وسأبذل قصارى […]

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