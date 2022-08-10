رئيس شبكة الإعلام يقدّم طبعة من سلسلة موسوعة العراق المصورة لوزير الثقافة والسياحة

2022/08/10 | 23:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، اليوم الأربعاء، طبعة من سلسلة موسوعة العراق المصورة لوزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، خلال زيارته مقر الوزارة.

وتحوي الموسوعة عرضاً للحضارات العراقية القديمة بطبعة تقنية حديثة وأنيقة.



وأشاد وزير الثقافة بجهد شبكة الإعلام في إعداد وطباعة هذه الموسوعة المهمة التي توثق صوراً للآثار العراقية بمطبوع فني عالي المستوى.

وتضمّن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا على مناقشة الفعاليات المشتركة والإفادة من الخبرات العاملة في المؤسستين.

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