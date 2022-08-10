2022/08/10 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، إن من الممكن جدا عدم مشاركة مدرب المنتخب المغربي، وحيد خاليلوزيتش في مونديال قطر، لكن صحيفة هيبريس المغربية كشفت أن قرار الإقالة قد اتخذ بالفعل اليوم.

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