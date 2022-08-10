2022/08/10 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9TD3Yu5g0OA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استاذ طب الأسرة في جامعة كربلاء: التهديدات تطال الكوادر الطبية في اغلب مستشفيات المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استاذ طب الأسرة في جامعة كربلاء: التهديدات تطال الكوادر الطبية في اغلب مستشفيات المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).