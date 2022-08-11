ريال مدريد يهزم فرانكفورت ويتوج بلقب السوبر الأوروبي

2022/08/11 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على فرانكفورت الألماني بنتيجة (2-0) في المباراة التي اقيمت على ملعب هلسنكي الاولمبي في فنلندا.يتبع..

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