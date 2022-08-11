"المالية" العراقية توافق على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية في "الصحة"

2022/08/11 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة ودوائرها.وجاء في كتاب الوزارة الموجه إلى وزارة الصحة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "حصلت الموافقة (قدر تعلق الامر بالأحداث) …

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