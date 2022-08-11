العراق يخصص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في بابل إلى متحف

2022/08/11 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في المدينة الأثرية إلى متحف حضاري.وقال النائب الأول لمحافظ بابل، وسام أصلان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية …

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